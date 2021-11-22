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Американские психологи рассказали, какие болезни способны привести к развитию депрессии и тревоги. Об этом рассказывает издание Eat This! Not That!.

Как отмечается, в настоящее время специалисты до сих пор точно не установили причины развития депрессии. Они полагают, что угнетённое состояние могут вызвать психологические, а также биологические и экологические обстоятельства. К депрессии также способны привести и такие заболевания, как болезни сердца, в том числе сердечная недостаточность или инсульт.

Психиатр Марк Поллак указал, что некоторые люди имеют предрасположенность к депрессии. Связано это может быть с семейным анамнезом, стрессом в жизни, социальными проблемами или различными проблемами со здоровьем. Кроме того, к развитию тревожности и депрессии могут привести изменения функций мозга. Весьма часто депрессия развивается из-за грусти и беспокойства.

Недавно учёные предложили использовать для лечения психических проблем вживлённые в мозг электроды. Это также можно использовать для лечения депрессии и тревожных состояний.

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