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Диетологи из Испании рассказали о продуктах, которые могут привести к проблемам с печенью даже у непьющих людей. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Согласно заявлению диетолога Анхелы Морено, вред печени и другим органам можно нанести, если часто есть продукты, в которых содержится очень много насыщенных жиров. Больше всего их содержится в колбасе и выпечке из магазинов. Регулярное употребление таких продуктов может привести к ожирению печени и прочим проблемам даже у тех, кто алкоголь не пьёт.

Также вред печени могут нанести продукты с большим содержанием углеводов с высоким гликемическим индексом. Весьма вредны сладкие напитки, содержащие фруктозу. Не стоит злоупотреблять энергетическими напитками, так как в них много сахара и кофеина.

У людей, которые имеют сахарный диабет, ожирение, а также высокий уровень «плохого» холестерина, риск развития проблем с печенью, как отметила диетолог, выше.

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