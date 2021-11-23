Врач невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с URA.RU рассказала о проблемах со сном, из-за которых люди рискуют заболеть коронавирусом в тяжёлой форме.

Согласно заявлению специалиста, речь идёт о людях, которые храпят или имеют такую проблему, как апноэ – во сне у таких людей может ненадолго остановиться дыхание. Как сообщили эксперты, COVID-19 поражает лёгкие и является фактором, который ухудшает остановки дыхания у спящего человека. Кроме того, и при заболевании коронавирусом, и при апноэ в организме падает кислород, что также представляет опасность для пациента. Поэтому врачи ведут их с особым вниманием.

Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что апноэ является проблемой верхних дыхательных путей и COVID-19 именно эту проблему не ухудшает, так как оказывает влияние на нижние дыхательные пути. Однако сочетание этих факторов грозит тем, что человек будет сложнее переносить коронавирус.

Недавно специалисты рассказали о редком последствии перенесённого коронавируса. Как оказалось, у некоторых людей после излечения от COVID-19 может начать звенеть в ушах.