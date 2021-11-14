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Специалисты из США предложили новый способ лечения психических расстройств. Для этого предлагается вживлять в мозг электроды.

Задействовано в эксперименте было 12 человек. Ранее у них была проведена операция на головном мозге по причине выявления у них эпилепсии. Добровольцам в разные участки мозга вживили электроды. Так специалисты намеревались выявить локализацию эпилептического очага.

Учёные также написали алгоритм, который оценивал активность мозга человека и их действия, следя за их способностью к когнитивному контролю. Если алгоритм понимал, что человек испытывает некоторые затруднения, то он подавал стимулирующий сигнал.

Отмечается, что у части пациентов кроме эпилепсии была выявлена и сильная тревожность, которая стала меньше после стимуляции. Таким образом, метод подходит и для лечения людей с тяжёлой формой тревожности или с депрессией.

Недавно специалисты рассказали, что в будущем люди смогут при помощи технологий “читать мысли”. Это будет возможности при помощи нейротехнологий, которые записывают биоэлектрическую активность мозга.

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