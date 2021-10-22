Корпорация ВВС составила список лучших сериалов XXI века. Рейтинг был опубликован на сайте компании.

Рейтинг составлялся на основе мнений 206 критиков и журналистов, а также прочих специалистов из сферы телеиндустрии. Рассматривалось 460 проектов, которые выходили с 2000 года. Вошло в рейтинг сто проектов.

На первую строчку эксперты поставили сериал «Прослушка», выходивший на НВО. На следующее место был помещён сериал «Безумцы». Всего вышло семь сезонов сериала на АМС. Кроме того, сериал четыре раза забирал премию Emmy.

Третье место получил сериал «Во все тяжкие», который весьма оценила публика, а также критики. Сериал выходил на АМС. Он сумел завоевать множество наград.

Четвёртую строчку занял сериал «Дрянь», разработанный сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж, которая и исполнила главную роль. Популярный сериал «Игра престолов» занял лишь пятое место.

Недавно мы сообщали о том, что сериал “Игра в кальмара” возглавил рейтинг Netflix сразу в 90 странах. В России он также вышел в лидеры.