Армейские бронетранспортеры Stryker получают систему радиоэлектронной борьбы, сочетающую беспрецедентную тройку возможностей: кибервойну, радиотехническую разведку и радиоэлектронную атаку. Об этом пишет в The National Interest военный обозреватель Себастьян Роблин. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Современные поля сражений наполнены огромным потоком радиосигналов: это каналы радиоуправления для дистанционного управления дронами, сети связи, позволяющие солдатам на передовой быть в контакте с удаленными вышестоящими штабами, а также активное излучение радаров, отражающееся от вражеских самолетов и приближающихся ракет.

Электронная война стала «темным волшебством», которое стремится обратить эти незаменимые датчики и каналы связи против их пользователей. Передачи можно прослушивать, чтобы получить важную информацию, или использовать для определения того, какие единицы находятся на поле боя. Электромагнитные датчики способны даже определять местоположение передатчика с достаточной точностью для нацеливания смертоносной атаки. Возможности электронной атаки (глушители) могут заглушить связь и ослепить радары, когда они больше всего нужны. Взлом программной защиты может нарушить работу или ввести в заблуждение системы противника.

Армия США в настоящее время стремится объединить все эти мощные возможности в одну компактную бронированную коробку, объявив, что она выделила компании Lockheed Martin 9,6 миллиона долларов на оснащение нескольких своих бронированных машин Stryker системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сочетающей тройной эффект: кибервойна, радиоэлектронная разведка и электронная атака.

Армия запросила еще 39 миллионов долларов на программу, предположительно для финансирования испытаний и досрочной закупки новой машины РЭБ. Этот тип «Страйкера» получил обозначение как BCT-Terrestrial Layer Systems, поскольку будет обладать мобильностью и броневой защитой, чтобы сопровождать наземную механизированную боевую группу (BCT) на переднем крае боевых действий.

Stryker – это семейство колесных бронетранспортеров 8×8, защищенных от мин, стрелкового оружия и артиллерийских осколков. Помимо базовой модели M1126, армия США также вводит на вооружение модель ПВО ближнего действия под названием Stryker M-SHORAD, вооруженную ракетами Stinger и Hellfire и 30-миллиметровой пушкой. Также есть модель Stryker-DE, оснащенная лазером для более эффективной защиты от дронов. Однако вариант Stryker BCT-TLS основан на 18-тонной версии бронемашины «скорой помощи» M1133, поскольку та имеет необходимое дополнительное электрооборудование.

Stryker BCT-TLS стал «ренессансом» армейских электронных атак, потому что с окончанием «холодной войны» армия США свернула эти возможности. В 2000-х годах служба была сосредоточена только на установке глушителей ближнего действия для защиты конвоев в Ираке и Афганистане от самодельных взрывных устройств с дистанционным управлением. Взамен этого роль электронных атак и кибератак взяли на себя самолеты ВВС и ВМС США EC-130H Compass Call и EA-18G Growler. Но они не способны надежно защитить наземные подразделения при борьбе с более грозным противником, обладающим мощной системой ПВО.

Военные конфликты 2010-х годов показали, что наземная радиоэлектронная борьба может сыграть ключевую роль. В частности, авторы статьи вспоминают случай с востока Украины 2015 года. Отмечается, что тогда для наводки артиллерийского удара могли использоваться телефоны солдат.

Исследовательская группа армии США пришла к выводу, что российские подразделения РЭБ проявили себя как чрезвычайно эффективные и что сильно разветвленные командные пункты США окажутся уязвимыми для них, если не смогут адаптироваться.

Позднее, в 2020 году, турецкие наземные системы постановки помех KORAL, по-видимому, сыграли важную роль в подрыве построенных Россией систем противовоздушной обороны в Сирии, позволив тактическим боевым дронам преодолеть их в битвах на истощение.

Теперь армия планирует разместить машины TLS-BCT во взводе радиоэлектронной борьбы в роте военной разведки каждой маневренной бригады. Кроме того, два типа систем TLS-EAB будут расположены дальше от линии фронта и не будут требовать броневой защиты, поэтому они будут установлены на тактических грузовиках среднего класса Oshkosh FMTV. Первый вариант будет фактически версией TLS-BCT с большей дальностью действия и экипажем из восьми человек, сочетая в себе возможности радиотехнической разведки, постановки помех, радиопеленгации и взлома.

Также будет версия машины для высокоэнергетической оборонительной электронной атаки с миссией защиты штаб-квартиры и других жизненно важных тыловых подразделений с использованием глушения и взлома для отражения атак дронов и ракет. Возможно, она даже сможет преждевременно взорвать артиллерийские снаряды с радиовзрывателями. Очевидно, что все это будет связано с сетью армейской ПВО, а также с другими техническими средствами (например, спутниками предупреждения о ракетном нападении).

Учитывая ключевую роль радиоэлектронной войны, развертывание TLS является обнадеживающим признаком того, что армия понимает, что и полевым соединениям, и тыловым подразделениям поддержки потребуются мощные электронные воины, чтобы выжить на потенциальных полях сражений будущего.