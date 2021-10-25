Франция успешно запустила на орбиту современный спутник, предназначенный для обеспечения быстрой и безопасной связи всех вооруженных сил Франции по всему миру. Об этом сообщает новостной портал France24, публикуя информацию агентства «Франс Пресс» (AFP), где это событие увязано с «российской угрозой». Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Париж при создании своего командования космических сил в июле 2019 года выразил опасения, что соперничающие страны вкладывают значительные средства в космические технологии, рассматриваемые как новый военный рубеж. Поэтому новейший спутник «предназначен для противодействия военной агрессии с земли и в космосе», – сказал AFP официальный представитель французских воздушно-космических сил полковник Стефан Спет.

Ракета Ariane 5 со спутником Syracuse 4A стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане поздно вечером в субботу, миссия по запуску успешно завершилась через 38 минут и 41 секунду после взлета.

Новый спутник способен обследовать близлежащее окружение и перемещаться, чтобы избежать атаки. «Благодаря современному оборудованию (антенна для защиты от помех и мощный цифровой процессор на борту), Syracuse 4A гарантирует высокую устойчивость к экстремальным методам создания помех», – отметил провайдер запуска Arianespace.

Марк Фино, эксперт по распространению оружия Женевского центра политики безопасности, сказал AFP, что спутник также защищен от электромагнитных импульсов, которые могут возникнуть в результате ядерного взрыва. «Это последний сценарий предупреждения, если сдерживание не сработает», – добавил он.

В марте Франция начала свои первые военные учения в космосе, чтобы проверить свою способность защищать свои спутники, назвав их «первыми для французской армии и даже первыми в Европе».

Французское правительство обвиняет Россию в том, что в 2017 году она выставила свой разведывательный спутник Olymp-K, также известный как «Луч», в непосредственной близости от французско-итальянского военного спутника Athena-Fidus. Министр обороны Флоренс Парли назвала это «актом шпионажа».

В прошлом году США заявили, что Россия провела неразрушающее испытание противоспутникового оружия из космоса. В марте офис президента Франции Эммануэля Макрона сообщил, что с тех пор были и другие подобные инциденты, но не указал подробностей.

Инвестиции в космическую программу Франции должны составить 4,3 миллиарда евро (5 миллиардов долларов) в течение бюджетного периода 2019-2025 годов, причем это небольшая часть суммы, потраченной США или Китаем.