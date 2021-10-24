Шерали Мирзо, руководитель таджикского оборонного ведомства, отметил, что на территории Афганистана наблюдается катастрофическая обстановка.

Согласно его словам, в Таджикистане пришли к данному выводу по нескольким причинам. Во-первых, в этой ближневосточной республике все еще не функционируют механизмы госвласти, а, во-вторых, в ней отсутствует инклюзивное и легитимное правительство. В Афганистане также продолжают систематически нарушать права и свободы граждан.

По мнению главы Минобороны Таджикистана, все это превратит Афганистан в опорный пункт для международного терроризма, который будет угрожать безопасности всего региона. Мирзо добавил, что военно-политическая ситуация в данной ближневосточной стране окончательно деградировала, как только из нее были выведены все американские войска.