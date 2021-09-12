Грузинские поисковики связались с российскими коллегами из Севастополя, которые делают все возможное, чтобы увековечить память защитников города от немецко-фашистских войск. Они попросили посодействовать в перевозке на родину своего земляка, который погиб в боях за Севастополь.

Поисковики рассказали, что останки воина были недавно обнаружены. Его мать, которая уже умерла, оставила не кладбище место для сына. Она просила, чтобы его похоронили рядом с ней.

Выполнить просьбу матери не так просто, заявляет глава грузинского фонда «Возвращение» Заза Миладзе. Все дело в том, что отношения между странами сегодня сложно назвать дружественными. Поэтому из Крыма перевезти останки защитника Севастополя точно не получится. Миладзе считает, что можно попытаться сделать это через коллег, которые работают на материковой России.