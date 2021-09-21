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Александр Мясников, ведущий и медик, предупредил о том, что риск развития сердечно-сосудистых болезней значительно увеличивается, если каждый день употреблять больше 5 граммов соли.

Согласно его словам, примерно 70 процентов съедаемой человеком соли, имеется в уже прошедших обработку продуктах питания. Речь идет о колбасе, сосисках, супах и так далее. Особую опасность при этом представляет хлеб, содержащий в себе 50 процентов от суточной нормы этой приправы.

При этом эксперт заявил, что среднестатистический житель России ежедневно ест примерно 10 граммов соли. В случае злоупотребления данным пищевым продуктом может повыситься давление. Поэтому гипертоникам, возраст которых превышает 50 лет, рекомендуется употреблять не больше 3-х граммов соли.

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