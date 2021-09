Диетологи назвали продукты, помогающие избавиться от жира на животе

Американские диетологи рассказали о продуктах, которые помогают избавиться от висцерального жира. Их слова приводит издание Eat This, Not That! Отмечается, что висцеральный жир на животе нужен организму, так как защищает