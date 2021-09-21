Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры» высказался насчёт пандемии коронавируса.

Кургинян рассказал об исследованиях израильских врачей – так, было выявлено, что у пациентов, которые поставили вакцину и ранее не болели коронавирусом, в 13,06 раз выше риск повторно заразиться штаммом «Дельта» по сравнению с теми, кто уже этим вирусом переболел. Отмечается, что результаты этого исследования были признаны Скоттом Готтлибом – одним из директоров компании Pfizer.

Объясняется это тем, что при вакцинации организм «программируется» только на шип-белок коронавируса, но более 20 других белков игнорируются.

Согласно заявлению Кургиняна, если это правда, то получается так, что вакцинированные люди представляют опасность для переболевших и не поставивших прививку, так как у них намного выше риск повторного заражения.

В заключение Кургинян отметил, что «маховик пропаганды поголовной вакцинации» продолжает крутиться, но намечаются некоторые изменения.

Недавно иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что заболеваемость COVID-19 в России растёт из-за мутаций вируса. Эти мутации приводят к снижению эффективности вакцин.