Группа американских, швейцарских и немецких исследователей нашли новый вид рыб в Мьянме, относящийся к роду Danionella, а также обладающий маленьким мозгом и прозрачным телом.

Согласно их заявлениям, эти рыбки представляют большой интерес для ученых, так как у них нет черепной крышки, из-за чего они могут быть использованы для проведения нейрофизиологических анализов. Морские биологи добавили, что этот род лучеперых рыб относится к одним из самых маленьких позвоночных на планете. В длину они вырастают всего до 12 миллиметров.

Данные морские создания также не имеют чешуи, а их ткани прозрачные, поэтому можно рассмотреть их мозг даже невооруженным глазом. Сделав несколько молекулярных тестов и используя стандартные таксономические методы, специалисты смогли доказать, что изучаемые в лабораторных условиях рыбы translucida в действительности относятся к неизвестному виду.