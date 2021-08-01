Национальный институт полярных исследований при правительстве Японии (NIPR) опубликовал в текущем месяце четыре отчета, в которых излагается точка зрения Токио о том, что Япония должна быть в числе стран, которым разрешено разрабатывать ресурсы нефти и природного газа, лежащие под поверхностью в Антарктиде, и производить территориальные претензии там после истечения текущего договорного режима. Как отмечает Eurasia Daily Monitor (EDM), это вызвало возмущение в Москве.

Российские комментарии охарактеризовали предложения NIPR как угрозу правам России в Антарктике; как вызов международному соглашению 1959 года, регулирующему деятельность стран; как новый ход на геополитической шахматной доске, направленный на оказание давления на Москву с целью подписания мирного договора с Токио и возвращения Курильских островов; и даже в качестве пробного шара для проверки аналогичных планов, которые США могут попытаться применить против России в Арктике в ближайшем будущем.

Хотя в отчетах NIPR фактически не говорится о каких-либо немедленных действиях Японии, а скорее создается впечатление, что они созданы для того, чтобы подготовить почву для участия Токио в переговорах, запланированных по пересмотру международного соглашения 1959 года, которое ограничивает деятельность подписавших стран только научными исследованиями в Антарктике.

Срок действия этого соглашения истекает в 2048 году, Россия и другие страны говорят о его пересмотре, чтобы разрешить разработку месторождений нефти и газа. Япония поднимала этот же вопрос раньше, в 2012 году, но ее правовая позиция иная, и поэтому его заявление тогда в значительной степени игнорировалось в Москве и на Западе. Токио предъявлял обширные претензии в отношении Антарктиды еще в 1939 году, но послевоенное урегулирование вынудило японское правительство отказаться от них в 1951 году.

Это имеет сейчас два последствия. Первое означает, что претензии Японии на южный полярный регион станут вопросом пересмотра исхода Второй мировой войны, к чему президент России Владимир Путин особенно чувствителен (не в последнюю очередь из-за спора о Курильских островах). Во-вторых, московские эксперты склонны рассматривать требование Японии как действие, предпринимаемое от имени США против России.

Российские комментарии в совокупности предполагают, что реальная конкуренция в Антарктике происходит в морях вокруг нее, а не на суше. Некоторые российские аналитики, такие как Игорь Шатров из Совета по стратегическому развитию, считают, что действия Японии скоординированы с США, и стратегия для Антарктики в далеком будущем может быть применима против России в Арктике уже сейчас. Он и другие утверждают, что Россия должна более тесно сотрудничать с Китаем, чтобы противодействовать этому японо-американскому шагу.

EDM отмечает: безусловно, в международной политике между Арктикой и Антарктикой существует огромная разница. Глобальное соглашение ограничивает развитие Антарктики до середины века, и споры здесь в основном касаются рыболовства в морях вокруг континента, а не из-за природных ресурсов, запертых под землей. Но японские отчеты NITR показывают, что различия между политиками в отношении территорий вокруг полюсов сужаются.

Поскольку проблема в Антарктике связана с рыбной ловлей, для США открываются реальные преимущества, потому что многие страны, в том числе Япония, хотят ограничить там российских рыбаков. Если спор перейдет в сторону суши, Россия, возможно, сможет использовать договор 1959 года и использовать опасения многих стран, что они останутся в стороне в борьбе за ресурсы под антарктическим льдом.

По оценке EDM, озабоченность России новой международной активностью Японии касается не только Антарктики, в целом – это отражение более широкого российского суждения о том, что все, что Запад делает в Антарктиде, в первую очередь касается не этого континента, а полярного региона на севере – области, которую Владимир Путин сделал центральнhq в своих планах по проецированию российской мощи, чтобы защищать национальную безопасность России.