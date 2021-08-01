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Специалисты из Германии уже к следующему году смогут построить уникальную установку, способную за сутки добывать 300 литров синтетического топлива прямо из воздуха.

В местных СМИ отмечают, что данное устройство выглядит как сравнительно небольшой контейнер, который легко перевозить. Высокая мобильность ему требуется для транспортировки от одного возобновляемого источника энергии (ветряные генераторы или солнечные панели) к другому, чтобы эффективно использовать их излишки.

Этот прибор функционирует по тому же принципу, что и электролиз, то есть он производит водород из воды. При этом углерод установка получает путем фильтрации обычного воздуха. Благодаря высокоточной настройке соотношения водорода и монооксида углерода устройство создает различное горючее, начиная от керосина и заканчивая бензином.

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