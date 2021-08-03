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Обозреватель портала The Wall Street Journal Джеффри Скотт Шапиро заявил, что НЛО могут быть созданы на Земле.

Он отмечает, что в июне в США сообщили о случаях появления НЛО. Всего было подтверждено около 140 случаев. Отмечается, что по многочисленным заявлениям эти объекты имеют внеземное происхождение.

Однако Джеффри считает, что эти объекты вполне могут иметь и земное происхождение. Впрочем, это не отменяет исходящей от них опасности, которая может угрожать не только гражданской и военной авиации, но и нацбезопасности США.

Он сообщает, что в 2018 году в США был зарегистрирован патент на метод LIPF. Он позволяет создавать фантомные изображения, которые могут мешать пилотам и сбивать их с толку. В США патент на стадии рассмотрения, однако Джеффри предполагает, что другие страны уже могут применять подобную технологию.

Недавно американский эксперт Луис Элизондо заявил, что НЛО могут являться прототипами новейших самолётов. К примеру, именно за появление НЛО ранее приняли испытания стелс-бомбардировщиков B-2 и F-117.

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