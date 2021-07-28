В 2004 году американские летчики-истребители случайно столкнулись с сигарообразным летательным аппаратом неизвестного происхождения. Они рассказали, что так и не сумели идентифицировать объект, но были поражены высокой скоростью его передвижения и маневрами, на которые не способен ни один существующий самолет.

Этот пример использовал в своей статье Луис Элизондо, ранее возглавлявший Программу идентификации передовых аэрокосмических угроз. В публикации, которую перевел на русский язык портал Discover24, он привел всего две теории появления в небе данного объекта. Причем ни одна из них не относилась ко внеземным цивилизациям, рассказа о которых так ждут читатели.

Первая теория – атмосферное явление, которое неизвестно или плохо известно современной науке. На второй версии следует остановиться более подробно.

Прототипы и опытные образцы

Элизондо приоткрыл завесу давней тайны и рассказал, что подавляющее большинство НЛО, которые видели в разных местах в 80-х годах минувшего столетия, на поверку оказались прототипами новейших самолетов. Именно к неопознанным летающим объектам сперва отнесли стелс-бомбардировщики B-2 и F-117.

Вполне вероятно, что НЛО, встречающиеся в последние годы, также являлись прототипами новейшей техники. К примеру, только Соединенные Штаты продолжают разработку самолета B-21 Raider, который благодаря необычной форме вполне может сойти за НЛО, шпионского беспилотника RQ-180, таинственного RQ-170, о котором американцы только слышали.

Кроме того, ВВС втайне от всего мира работает еще и над гиперзвуковыми самолетами, которые якобы должны разгоняться до скорости в 5 чисел Маха. К примеру, Lockheed Martin создает такой самолет RS-72 для проведения разведывательных операций, однако больше о нем не известно ничего.

Вспоминая видео с сигарообразным НЛО 2004 года, Элизондо не исключает, что это мог быть корабль-инопланетян. Но все же он больше склоняется к мысли, что один из производителей летательных аппаратов просто испытывал прототип нового беспилотника или самолета. Проект которого так и не воплотился в реальность, так как иначе о нем бы уже узнал весь мир.