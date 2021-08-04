В Подмосковье ночью на улице в Жуковском была найдена двухлетняя девочка.

Согласно имеющейся информации, 3 августа на Молодёжной улице местная жительница увидела находящегося на улице ребёнка в одиночестве. Как оказалось, это была двухлетняя девочка. Отмечается, что с ней имелась сумка с детскими вещами. Женщина позвонила в полицию и рассказала о ребёнке.

Девочку отправили в детское отделение больницы, отмечается, что её жизни или здоровью ничего не угрожает.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личность матери ребёнка, ведётся её поиск или других родственников. Также устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что в Подмосковье охранник-контролёр с ножом набросился на безбилетника. Мужчина получил тяжёлые ранения и был госпитализирован.