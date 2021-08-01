В Подмосковье был задержан охранник, который с ножом набросился на безбилетного пассажира поезда. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

Инцидент произошёл 31 июля в 17 часов на железнодорожной станции Воронок. Согласно имеющейся информации, у 26-летнего охранника-контролёра произошёл конфликт с 48-летним безбилетником. Сначала мужчины ограничились словесной перепалкой, но продолжалось это недолго.

В какой-то момент охранник вытащил нож и набросился на пассажира, не менее трёх раз ударив его в шею.

Мужчина получил тяжёлые ранения и был госпитализирован. Сейчас врачи оценивают его состояние здоровье как тяжёлое, мужчина находится в реанимации.

Охранник был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование инцидента продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что в аэропорту «Пулково» был задержан житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в избиении мужчины. При этом уголовное дело в его отношении было заведено ещё осенью прошлого года.