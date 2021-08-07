В лесу под Читой было найдено тело 25-летнего студента из Китая.

Как сообщается, китайский студент Забайкальского государственного университета Ван Гуанли 31 июля ушёл из общежития по улице Кабанская, 33, и пропал. Об исчезновении студента сообщил его друг. Его поиски продолжались несколько дней, пока, наконец, его тело не было найдено 6 августа в лесу.

На данный момент подтверждена только информация о найденном теле. Следственный комитет организовал по факту инцидента доследственную проверку. Других комментариев не поступало.

Причины смерти студента на данный момент неизвестны. По некоторым сведениям, он мог совершить суицид. Также отмечается, что следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было.

Недавно мы сообщали о том, что в Подмосковье ночью на улице была найдена двухлетняя девочка. Следственный комитет ведёт поиски её матери.