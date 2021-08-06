Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал недавние угрозы главы Украины Владимира Зеленского в отношении России и жителей Донбасса.

Как отмечается, недавно Зеленский дал интервью украинскому телеканалу «Дом». Он заявил, что Россия ещё пожалеет из-за принятых по Крыму решений. Кроме того, он дал совет русским жителям Донбасса – уехать, так как эти территории никогда не будут русской землёй.

Молохов, комментируя интервью Зеленского, указал, что он продолжает оскорблять жителей Крыма, не желая уважать их выбор жить в России и не признавая, что Украине не являлась для них родным домом. Также он заявил, что «обанкротившиеся киевские политиканы» не извлекли уроков из геополитической катастрофы 2014 года на Украине.

Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении численности армии на 100 тысяч человек. Действовать он начнёт с 1 января.