Петербургская городская избирательная комиссия проведет проверку после обращения лидера политсилы Алексея Журавлева.

Сегодня, 9 августа, петербургский ГИК начал проверку по обращению лидера политической партии «Родина» Алексея Журавлева по поводу негласного запрета на размещение агитационных материалов политсилы на петербургских улицах, сообщает ТАСС.

«В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации поступило обращение председателя Всероссийской политической партии “Родина” Алексея Журавлева по вопросу оказания воздействия на владельцев рекламных конструкций для размещения агитационных материалов указанной партии. Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку”, – сообщил агентству собеседник.

Однако, пока от каких либо комментариев горизбирком воздерживается. По словам собеседника, это сделано в целях объективности и достоверности проверки.

Кроме того, в Петербург уже прибыла специальная комиссия из ЦИК. В минувшую субботу туда поступило видеообращение кандидата от партии «Родина» Татьяны Булановой, на которое очень быстро отреагировала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.