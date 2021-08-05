Сравнивая силы своего и российского флота, Соединенные Штаты постоянно делают упор на свои авианосцы и их количество. Однако эти огромные корабли сейчас используют безнадежно устаревшую тактику ведения боевых действий. Они разрабатывались для перехвата над морем тяжелых и неуклюжих советских истребителей, однако эти самолеты давно остались в прошлом. А значит, тактику надо менять, уверен автор издания The National Interest Майкл Пек.

В публикации, которую в эксклюзивном переводе на русский язык представляет портал Discover 24, он пишет, что холодная война двадцать первого века будет несколько отличаться от прошлой. И если авианосцы не смогут или не захотят принимать новые правила игры, их ждет бесславный конец на дне океана.

Беспилотники вместо палубных самолетов

Первым делом автор предлагает обратить внимание на палубные самолеты, используемые на авианосцах. Они отлично справлялись и продолжают справляться с неповоротливыми истребителями, однако сейчас таких становится все меньше. Теперь для атаки на авианосец можно использовать баллистическую ракеты, которая пролетит до цели более 2,5 тысяч километров или мощный российский гиперзвуковой снаряд, наносящий удар на скорости более 5 чисел Маха. И в том, и в другом случае возможностей палубного истребителя будет явно недостаточно, чтобы отразить нападение и спасти корабль.

Сейчас на авианосцах в основном используются истребители F/A-18 Super Hornet, которые будут выводиться из эксплуатации лишь в 2040 году. После этого США стоит задуматься о смене задач, которые выполняются авианосцами. Автор уверен, что нужно увеличить дальность патрулирования с 200 морских миль, которые есть сейчас, до 800 или даже до тысячи. Кроме того, авианосец должен иметь возможность нанести удар по наземной либо морской цели на расстоянии 500–1000 миль.

Именно для решения этих задач эксперт предлагает разработать для АУГ несколько разновидностей беспилотных аппаратов, которые станут разумной альтернативной истребителям.

Преимущества такого подхода очевидны. Беспилотники обладает большей дальностью полета, они могут оснащаться всевозможными датчиками для патрулирования и разведки. Кроме того, современные БПЛА способны нести практически такую же полезную нагрузку как и истребители.

Автор обращает внимание на БПЛА MQ-25 Stingray, который уже имеется в распоряжении ВМС, а также отмечает, что можно создать сразу несколько его версий – чисто ударную разведывательную, радиоэлектронную и прочие.

Истребители тоже нужны

Использование беспилотников расширит функциональность авианосца, но совсем без пилотируемых истребителей он вряд ли обойдется. Поэтому придется призадуматься над модернизацией существующих или разработкой новых самолетов.

По мнению автора, с них можно будет снять часть полезной нагрузки, которую вполне способны носить беспилотники, и увеличить количество топлива, заливаемого в баки. Это обеспечит более длительные полеты пилотируемых самолетов. Главной их задачей будет выполнение ударных миссий на больших расстояниях – запуск ракет, а также сопровождение БПЛА в дальних вылетах.

Майкл Пек отмечает, что на разработку такого авиакрыла потребуется около 40 миллиардов долларов. Но раздобыть эти средства можно путем уменьшения количества самолетов либо даже самых авианосных кораблей.