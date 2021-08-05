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На протяжении нескольких последних лет Великобритания все чаще пытается бросить вызов России. Но каждый раз все заканчивается для неё очередным позором, пишут авторы китайского издания Sohu.

Они возвращают читателей в прошлый год, когда Великобритания после 30-летней паузы вдруг надумала покорить Баренцево море. Там её радушно встретили Северный флот РФ и экстремальный мороз, к которому британцы только по им известной причине оказались не готовы.

Второй эпизод произошел в конце июня. Тогда эсминец Defender решил продемонстрировать приверженность придуманной американцами «свободе судоходства» и вторгся во владения России у мыса Фиолент. На этот раз РФ пришлось даже открывать огонь, чтобы выпроводить незваного гостя из своей акватории.

Но на этом Великобритания не успокоилась. Жажда мести завела ее в Северную Атлантику, где боевое дежурство постоянно несут российские подлодки. Корабли Королевского флота решили разгадать их маневры и выдвинулись в регион крупными силами. Но и там Лондон ждала неудача. Субмарины ВМФ РФ, которые только прибыли в Северную Атлантику, моментально скрылись в глубине и их поиск так и не дал желаемых результатов.

Китайские эксперты отмечают, что попытка мести привела Британию к очередному позору. Она «растеряла» российские субмарины предположительно проекта «Борей-А» с ядерными ракетами на борту, а также показала всему миру свою несостоятельность. Если Лондон таким образом хотел вернуть себе статус великой морской державы, то у него это явно не получилось. Да и вряд ли в ближайшее время получится после таких провалов.

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