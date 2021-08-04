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Экс-глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, из-за чего именно Украина проиграла в борьбе с «Северным потоком – 2». Своё мнение он выразил в беседе с изданием «Украинская правда».

Согласно заявлению Коболева, Украина потеряла статус «любимца» США. Ранее именно из-за того, что Киев являлся «любимцем» Джо Байдена, который во времена после майдана на Украине был вице-президентом США, Америка оказывала стране помощь. Получить такой статус Украине удалось за проведение некоторых весьма важных, хоть и болезненных реформ, а также за приверженность западному миру.

Но теперь статус «любимца» потерян, причём не только у президента США, но и у его окружения. К этому, по словам Коболева, привело изменение вектора движения Украины, что произошло в 2016 году.

В итоге сейчас на Западе Украину не ждут, так как она является проблемой, а также несет угрозу поражения.

Недавно на Украине рассказали, как можно сократить поставки российского газа по «Северному потоку — 2» в два раза. Так, для этого необходимо потребовать применения требований Третьего энергетического пакета Евросоюза.

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