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Сергей Макогон, являющийся гендиректором «Оператора ГТС Украины», сообщил, как Киев собирается противодействовать «Северному потоку – 2».

Согласно его мнению, в настоящее время Украине следует потребовать того, чтобы в отношении газопровода были применены требования Третьего энергетического пакета Евросоюза. Этот документ, как уточняется, ограничивает монополию на снабжение топливом и электричеством. Подобные ограничения, как отметил Макогон, уже вводились против магистрали Opal.

Макогон считает, что если эти требования будут введены, то удастся до 50% снизить долю прокачиваемого газа «Газпромом».

Отмечается, что строительство «Северного потока – 2» завершено уже на 99%, и будет полностью завершено к концу лета. Газ по трубопроводу могут запустить ещё до завершения года.

Недавно авторы The National Interest предположили, что ожидает “Северный поток – 2” после того, как канцлер Германии Ангела Меркель уйдёт в отставку. Если к власти придёт Анналена Бербок, газопровод могут заблокировать.

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