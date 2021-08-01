Эксперт «Свободной прессы» Владимир Тучков рассказал о новом разрабатываемом в России истребителе.

Как сообщается, его созданием занимается АО «РСК» «МиГ». Истребитель планируется разрабатывать в противовес продемонстрированному на МАКС-2021 самолёту «Шах и мат» от корпорации «Сухой». Первые макеты будут представлены уже в течение ближайших нескольких лет.

Известно, что новинка будет разрабатываться с использованием стелс-технологий, кроме того, возможно, будут добавлены возможности вертикального взлёта и посадки. Кроме того, возможно, что «в комплекте» к истребителю будет создавать беспилотник, но его специализация на данный момент не определена.

Тучков отметил, что пока что о разработке новинки мало что известно. Но, по его словам, будут учитываться ошибки американского F-35B для того, чтобы превзойти его.

Недавно авторы американского издания The National Interest заявили, что представленный на МАКС-2021 истребитель «Шах и мат» является “ненастоящим”. Как было заявлено, применяться в реальных боевых действиях он сможет только через несколько лет.