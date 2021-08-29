Новые российские корветы проекта 22160 поступают на вооружение ВМФ РФ с 2018 года. На протяжении трех лет флот получил уже три таких корабля. Авторы китайского портала Sohu, пишут, что это настоящие инженерные шедевры.

Также эксперты называют их «свирепыми кораблями» за вооружение, расположенное на борту. Действительно, конструкторы постарались оснастить корветы самым смертоносным оружием, имеющимся сегодня в распоряжении флота.

Так, на каждом из кораблей располагается два крупнокалиберных пулемета «Корд», гранатометы ДП-65, 76-миллиметровая пушка, работающая полностью в автоматическом режиме. Помимо этого, имеется возможность смонтировать на борту универсальную пусковую установку для ракет «Калибр» или «Оникс», новейший ЗРПК «Панцирь-М» и зенитный комплекс «Редут».

Авторы публикации, перевод которой представил сайт «ПолитРоссия», пишут также о современном радиолокационном комплексе, способном обнаруживать воздушные цели, и о беспилотных аппаратах, предназначенных как для разведки, так и для нанесения ударов по противнику.