Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в будущем коронавирус перейдёт в категорию управляемых заболеваний. Его слова передаёт ТАСС.

Специалист считает, что ситуация с коронавирусом будет сравнима с ситуацией с таким заболеванием, как грипп. Так, в настоящее время существуют различные вакцины, которые позволяют адекватно бороться с коронавирусом, что приведёт к тому, что инфекция станет вакциноуправляемой. Это, как отметил Гинцбург, уже произошло с корью и краснухой.

Как считает Гинцбург, в будущем вакцинация сможешь защищать человека в течение двух лет. Он объяснил это тем, что в дальнейшей в организме человека будут вырабатываться «клетки памяти», а не антитела. При первой прививке их вырабатывается около 100 единиц, а при следующей уже около 10 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что профессор из Великобритании Пол Хантер заявил о превращении коронавируса в обычную простуду. Как он считает, это произойдёт в течение нескольких лет.