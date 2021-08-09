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Пол Хантер, профессор из Великобритании, уверен, что коронавирус через несколько лет превратится в обычную простуду.

Согласно его словам, COVID-19 уже никогда не исчезнет и, скорее всего, продолжит инфицировать людей. Он считает, что человечество не сможет достичь коллективного иммунитета к нему, но возникнет баланс между заражениями и невосприимчивостью. Симптомы заболевания при этом будут становиться все менее опасными. К примеру, уже сейчас «дельта»-штамм обычно приводит лишь к насморку и поражению горла.

Специалист также предположил, что нынешний вариант коронавирусной инфекции является ее финальной точкой, поэтому Хантер считает, что самая ужасная часть пандемии осталась позади. При этом исследователь заявил, что все равно нужно проводить ревакцинацию населения.

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