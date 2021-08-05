Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные эксперты заявили, что финансирование главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) гораздо меньше, что у Службы безопасности страны.

Как сообщается, об этом заявили Руслана Пухова и Пол Робинсон. Так, указывается, что ГУР в 2021 году был одобрен бюджет, составляющий 4 миллиарда гривен. В перерасчёте на доллары это примерно 146 миллионов. Службе внешней разведки Украины, как уточняется, был выделен аналогичный бюджет.

Но на СБУ было выделено 15 миллиардов гривен, то есть больше, чем в три раза. В ГУР заявили, что выделенный им бюджет недофинансирован на 50%, так как этих средств с трудом хватает на покрытие половины потребностей.

Отмечается, что бюджета не хватает на модернизацию боевой и специальной техники. Большей части из них уже около 25 лет.

Недавно мы сообщали о том, что на Украине захотели разработать собственный зенитно-ракетный комплекс для сил ПВО. Однако эксперт Виктор Баранец уверен, что это лишь слова.

Вам может понравиться

В Подмосковье ночью на улице нашли двухлетнюю девочку

В Подмосковье ночью на улице в Жуковском была найдена двухлетняя девочка. Согласно имеющейся информации, 3 августа на Молодёжной улице местная жительница увидела находящегося на улице ребёнка в одиночестве. Как оказалось,
  • Анна
  • 04.08.2021
  • читать 1 минуту

Афганские ВВС уничтожили более 50 боевиков мощным авиаударом по Лашкаргаху

В среду авиация правительственных сил Афганистана нанесла мощный удар по позициям талибов («Талибан» – террористическая организация, запрещенная в России) в провинции Гильменд. Военное ведомство страны сообщает, что в результате атаки

“Женьминь Жибао”: США нужно у себя поискать причины появления коронавируса

В ответ на доклад о происхождении коронавирусной инфекции из Уханьской лаборатории, построенный на косвенных доказательствах и сведениях из открытого доступа, издание «Женьминь Жибао» посоветовало Соединенных Штатам поискать источники патогена на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |