Военные эксперты заявили, что финансирование главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) гораздо меньше, что у Службы безопасности страны.

Как сообщается, об этом заявили Руслана Пухова и Пол Робинсон. Так, указывается, что ГУР в 2021 году был одобрен бюджет, составляющий 4 миллиарда гривен. В перерасчёте на доллары это примерно 146 миллионов. Службе внешней разведки Украины, как уточняется, был выделен аналогичный бюджет.

Но на СБУ было выделено 15 миллиардов гривен, то есть больше, чем в три раза. В ГУР заявили, что выделенный им бюджет недофинансирован на 50%, так как этих средств с трудом хватает на покрытие половины потребностей.

Отмечается, что бюджета не хватает на модернизацию боевой и специальной техники. Большей части из них уже около 25 лет.

Недавно мы сообщали о том, что на Украине захотели разработать собственный зенитно-ракетный комплекс для сил ПВО. Однако эксперт Виктор Баранец уверен, что это лишь слова.