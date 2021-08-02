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Заявление главы военного ведомства Украины Андрея Тарана о планах на разработку в стране собственного зенитно-ракетного комплекса для сил противовоздушной обороны – это не более, чем слова, уверен эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что создание ЗРК – это сложный производственный процесс, составленный из множества звеньев. Но у Киева нет большинства этих звеньев, поэтому придется сперва подготовить инфраструктуру, а уж потом разрабатывать комплексы ПВО. На это может уйти несколько десятков лет.

Военный эксперт считает, что глава Минобороны Украины в очередной раз решил продемонстрировать «легендарное украинское бахвальство» и напугать Россию. Однако в РФ работают опытные специалисты, которые не реагируют на провокационные и пропагандистские заявления, рассчитанные на идиотов.

Баранец также рассказал порталу «ПолитРоссия», что создание ЗРК для Украины – это то же самое, что для «запущенного африканского племени» разработка космической станции или ракеты для полета на Луну.

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