Диетолог Эми Гудсон в интервью Eat This, Not That! сообщила, что некоторые напитки могут вызвать у человека определённые проблемы со здоровьем.

Специалист уточнила, что продуктов, провоцирующих развитие воспалений, фактически не существует. Всё зависит от того, как часто и как много человек употребляет определённые продукты. Так, если человек часто пьёт содовую, сладкий чай и иные напитки, содержащие сахар, то у него возрастает риск развития хронического воспаления.

Сахар в больших количествах также приводит к набору лишнего веса, что тоже способно спровоцировать развитие хронических воспалений, хоть и слабой степени.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков грозит в будущем вызвать проблемы с ЖКТ, что впоследствии приведёт к появлению воспалений.

Специалист советует пить простую воду, напитки, в которых содержится мало калорий, а также зелёный чай и соки – гранатовый или вишневый.

