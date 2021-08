Диетолог из США Холли Кламер назвала напиток, употребляя который можно заметно улучшить свой сон. Её слова передаёт портал Eat This, Not That!

Врач рекомендует пить незадолго до сна сок, но не любой, а только вишневый. Как она объяснила, в нём содержится мелатонин, а это именно тот гормон, который способствует приведению в порядок циклов сна и бодрствования у человека.

Кламер сообщила также о проведённом исследовании, в рамках которого участники пили вишневый сок, а другой группе давали плацебо. По результатам исследования было зафиксировано заметное улучшение качества сна у людей, которым давали сок.

Вишневый сок также можно заметить свежей вишней, которую Кламер советует добавить в свой рацион.

Недавно специалисты объяснили, как недостаток сна способен повлиять на эффективность вакцинации от коронавируса. Как было заявлено, если человек регулярно недосыпает, это снижает эффективность вакцинации.