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США проиграли в Афганистане и не сумели достичь поставленных ими целей. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) Забиулла Муджахид. Его слова передаёт телеканал 1TV News.

Представитель движения отметил, что после того, как военные США покинули Афганистан, страна получила независимость. Боевики отпраздновали уход американских военнослужащих, устроив стрельбу на улицах Кабула.

При этом также было отмечено, что талибы имеют настрой наладить с США хорошие отношения в будущем.

Вылет последнего американского самолёта из США состоялся 30 августа. Таким образом была завершена 20-летняя миссия США в Афганистане, которая закончилась для Америки провалом.

Ранее мы сообщали, что в Пентагоне не считают талибов угрозой для США. Как было отмечено, проблемы могут возникнуть от ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), так как в Афганистане из тюрем освободили немало террористов.

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