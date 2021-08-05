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Разведслужбы США занимаются анализом сведений о генетических данных вирусов, которые изучались в лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом заявляет CNN.

По имеющимся сведениям, в настоящее время у США есть сведения примерно о 22 тысячах вирусах. Уточняется, что телекомпания не знает, откуда у разведки США эти данные. Предполагается, что получить эти сведения получилось после осуществления взлома серверов, которые связаны с исследованиями в Ухане.

Для того, чтобы полностью изучить всю информацию, потребуется время, и подводить какие-либо итоги ещё рано. Кроме того, процесс осложняется тем, что записи сделаны на китайском языке, и необходимо найти людей, знающих этот язык, и которым можно доверять. Также для анализа полученных сведений задействованы суперкомпьютеры.

Недавно в Китае прокомментировали отчет конгрессмена Майкла Маккола о возможном лабораторном происхождении коронавируса. Как было заявлено, отчёт целиком и полностью построен на лжи.

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  • 03.08.2021
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