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Внешнеполитическое ведомство Китая заявило, что отчет конгрессмена Майкла Маккола о возможном лабораторном происхождении коронавируса целиком и полностью построен на лживых фактах. В нем, согласно заявлению МИД, нет ничего научного и достоверного. Кроме того, представитель Конгресса не привел ни единого доказательства в пользу своих инсинуаций.

Единственная цель этого доклада – дискредитация о очернение Китая. Он является полностью политизированным и не содержит ничего, что могло бы свидетельствовать в пользу американской версии происхождения коронавируса.

Напомним, что доклад Маккола, якобы содержащий аргументы в пользу этого предположения, был опубликован 2 августа. По нему уже высказались и российские эксперты, которые так же, как и китайский МИД, не нашли ни единого доказательства лабораторного происхождения патогена. Соединенные Штаты в очередной раз выдумали обвинение, которое ничем не подтверждается, чтобы навредить своему конкуренту.

В июле о возможном «чрезвычайном происшествии» в китайской лаборатории» заявил и гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что в ближайшее время организация намерена провести второй этап исследований, направленных на поиск причин появления коронавируса.

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