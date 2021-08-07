Блогер Амиран Сардаров был вынужден извиниться перед своей женой и её родственниками за публикацию откровенной фотографии супруги.

Как сообщается, Сардаров ведёт YouTube-блог “Дневник хача”. В начале этого года он женился на Мариам Тилляевой – внучке бывшего главы Узбекистана. Не так давно на своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой его жена запечатлена без нижнего белья. Отмечается, что Мариам была не против публикации.

Однако родственники жены не одобрили публикацию и потребовали удалить её, а также публично принести извинения, что Сардаров и сделал, заявив, что его поступок был необдуманным. Жена блогера при этом была на его стороне и заявила, что ему не стоило извиняться. Она отметила, что ей нравится юмор её мужа, и именно за него она его полюбила.

Недавно Михаил Шац рассказал о неприличном поступке Сергея Шнурова, который тот совершил в присутствии его детей. Однако артист не обиделся, так как считает, что Шнурова не исправить.