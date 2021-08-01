Михаил Шац в рамках YouTube-шоу «Без души» с Данилой Поперечным рассказал о выходке Сергея Шнурова, которую тот устроил прямо перед его детьми.

Согласно рассказу Шаца, они вместе со Шнуровым договорились о встрече. В то время Михаил вместе со своей супругой Татьяной готовились к пилотному проекту в Санкт-Петербурге. Вместе с детьми они отправились к Шнурову, но тот встретил их весьма своеобразным способом.

Так, когда семья подплывала на катере к дому Шнурова, то увидели, что он стоит на балконе со спущенными трусами. Заметив их, артист повернулся к ним спиной и продемонстрировал себя во всей красе.

Шац отметил, что к поведению своего коллеги уже давно привык, и не думает, что тот когда-нибудь сможет измениться. Поэтому к его выходкам он относится с юмором.

Ранее мы рассказывали, что Сергей Шнуров написал стихотворение, посвящённое певице МакSим, находящейся в коме, и умершему Петру Мамонову. Как он заявил, блогеры на таких событиях пытаются поднять свой рейтинг.