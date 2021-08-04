56-летняя эстрадная певица Алена Апина поразила поклонников новой фотографией, опубликованной на её странице в Instagram.

Как отмечается, певица приняла участие в фотосессии от Натальи Галич и опубликовала кадр, на котором она позирует в вечернем платье на одно плечо. Платье при этом весьма откровенное – практически полностью прозрачное, из-за чего грудь артистки оказалась почти полностью обнажена. В подписи певица заявила, что отправляется спать.

В комментариях поклонники заявили, что она своей фотографией взбудоражила всех подписчиков мужского пола. Также её назвали нимфой и поинтересовались, узнала ли она секрет вечной молодости. Впрочем, артистка не скрывает, что прибегает к услугам пластических хирургов.

Некоторые подписчики выразили в комментариях разочарование и заявили, что последние фотографии Алены выглядят глупо и пошло.

Недавно откровенным фото восхищала своих поклонников Кристина Асмус. Она поделилась кадром в мокрой облегающей майке.