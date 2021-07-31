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Актриса Кристина Асмус взволновала своих поклонников недавней весьма откровенной публикацией.

Как сообщается, на своей странице в Instagram актриса выложила фото, сделанное в Шри-Ланке. В публикации Асмус пожаловалась на сильную жару. В кадре она позирует в тонкой бирюзовой майке. Поклонников изрядно шокировало то, что майка была мокрой, из-за чего стала полупрозрачной, практически не скрывающей грудь артистки.

Некоторые поклонники пришли в восторг от кадра, а другие ехидно заявили, что Кристине стало настолько одиноко, что она начала публиковать такие фото, пытаясь привлечь к себе внимание. Также подписчики отметили, что Асмус после откровенных сцен в фильме «Текст» плакала и просила не путать её экранный образ с реальным, однако при этом она продолжает выкладывать подобные кадры.

Недавно мы сообщали, что Асмус опубликовала “постельное” фото со своим возлюбленным. Однако его личность она так и держит в секрете.

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  • 28.07.2021
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