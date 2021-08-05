читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шарлиз Терон на своей странице в Instagram поделилась видеозаписью с отдыха на яхте.

45-летняя актриса отправилась отдыхать в Грецию вместе с приёмными детьми – 5-летней Августой и 9-летним Джексоном. Отмечается, что некоторое время назад Шарлиз заявила, что Джексон решил стать девочкой, чему она не будет препятствовать. Поэтому в подписи к видеозаписи актриса называет детей девочками, и заявляет, что они вместе на всю жизнь.

На опубликованной видеозаписи показано, как актриса вместе с детьми прыгает с борта яхты в океан. В комментариях поклонники Шарлиз оценили её фигуру в чёрном бикини, и заявили, что она потрясающая, и выглядит на 30 лет. Некоторые сообщили, что Шарлиз всегда являлась идеалом женщины.

Недавно своей отличной фигурой похвасталась 56-летняя Алена Апина. На своей странице в Instagram она опубликовала фото в полупрозрачном чёрном платье.

Вам может понравиться

Минпросвещения одобрило изменения в системе школьного питания

В Министерстве просвещения РФ одобрили идею ведения федерального учета детей, которым необходимо специализированное питание. Не исключено, что система школьного питания в скором времени может претерпеть некоторые изменения. С инициативой выступила

The National Interest: России не нужно много Су-57 для победы в воздушной войне

России не обязательно производить тысячи истребителей Су-57, чтобы получить превосходство в воздухе, уверен автор американского издания The National Interest Дэвид Экс. По его мнению, Москве хватит и сотни таких воздушных

Провокация ВСУ у крымских границ чуть не привела к вооруженному столкновению

Издание Мishen24.ru сообщает о провокации, которую затеяли украинские десантники, участвующие в учениях в непосредственной близости от российских границ в Крыму. Они слишком уж активно отрабатывали диверсионные операции, что привлекло пристальное
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 августа – небольшая облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Королев: погода, 5 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск: погода, 5 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 5 августа – переменная облачность, до 33 °C |