Шарлиз Терон на своей странице в Instagram поделилась видеозаписью с отдыха на яхте.

45-летняя актриса отправилась отдыхать в Грецию вместе с приёмными детьми – 5-летней Августой и 9-летним Джексоном. Отмечается, что некоторое время назад Шарлиз заявила, что Джексон решил стать девочкой, чему она не будет препятствовать. Поэтому в подписи к видеозаписи актриса называет детей девочками, и заявляет, что они вместе на всю жизнь.

На опубликованной видеозаписи показано, как актриса вместе с детьми прыгает с борта яхты в океан. В комментариях поклонники Шарлиз оценили её фигуру в чёрном бикини, и заявили, что она потрясающая, и выглядит на 30 лет. Некоторые сообщили, что Шарлиз всегда являлась идеалом женщины.

Недавно своей отличной фигурой похвасталась 56-летняя Алена Апина. На своей странице в Instagram она опубликовала фото в полупрозрачном чёрном платье.