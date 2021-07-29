В ответ на попытку НАТО подойти как можно ближе к российским рубежам Москва намерена провести модернизацию военно-морской базы в Калининграде. Она во все времена считалась наиболее крупной в регионе, но теперь ее превратят в настоящую крепость, заявил экс-замглавы МИД Сергей Орджоникидзе.

Он отметил, что процесс модернизации осуществлялся на протяжении 10 лет. В этом году работы близятся к завершению. Сейчас на обновленную базу могут заходить самые крупные корабли и подводные лодки Балтийского флота.

По словам Орджоникидзе, модернизированная база стала самой укрепленной не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Она готова к отражению самых опасных угроз и позволит России полностью контролировать весь регион.

Информация о модернизации базы появилась после инцидентов с эсминцем «Дефендер» и фрегатом Evertsen, которые продемонстрировали, что НАТО никак не может успокоиться в своем стремлении спровоцировать Россию.