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Ведущая шоу «Время покажет» Олеся Лосева поставила на место украинского эксперта Сергея Запорожского.

В эфире передачи ведущие и эксперты обсуждали испытания ракеты «Циркон», прошедшие на днях. По какой-то причине Запорожский начал заявлять, что Россия начинает против его страны «необъявленную войну».

Лосева на эти обвинения показала кадры полёта ракеты «Циркон». Как отмечается, ракета поразила цель, которая была расположена в 350 километрах. Её скорость составляла более 7 Махов.

Запорожский указал на то, что на видео нет демонстрации того, как ракета попала в цель и куда она попала, неизвестно. Он сообщил, что когда такие испытания проводятся на Украине, показывают вылет ракет и поражение целей.

Лосева сообщила, что испытания, которые устраивала Украина, несколько раз завершались трагически и напомнила о катастрофе Ту-154, которая произошла в 2001 году. В тот день проходили учения и украинская ракета ПВО сбила российский самолёт. После этого Запорожский продолжать спор не стал.

Ранее мы сообщали, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут являться базовым оснащением фрегата «Адмирал Головко». На вооружение они будут приняты уже совсем скоро.

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