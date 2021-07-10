В издании ТАСС, сославшись на собственные источники в российском ОПК, отметили, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» станут базовым оснащением фрегата «Адмирал Головко».

Согласно словам собеседников информационного агентства, командование планирует сделать этот боевой корабль первым штатным носителем данного гиперзвукового оружия. В СМИ напоминают, что речь идет о 3-м по счету фрегате, разработанном по проекту 22350. Главным ударным оружием этих судов являются ракеты «Калибр-НК».

Ранее появилась информация о том, что госиспытания «Цирконов» осуществляется на «Адмирале Горшкове». Отмечается, что эти гиперзвуковые ракеты способны лететь со скоростью примерно 9 Махов. Дальность их поражения превышает одну тысячу километров. Они будут приняты на вооружение в самом скором времени.