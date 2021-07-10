читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании ТАСС, сославшись на собственные источники в российском ОПК, отметили, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» станут базовым оснащением фрегата «Адмирал Головко».

Согласно словам собеседников информационного агентства, командование планирует сделать этот боевой корабль первым штатным носителем данного гиперзвукового оружия. В СМИ напоминают, что речь идет о 3-м по счету фрегате, разработанном по проекту 22350. Главным ударным оружием этих судов являются ракеты «Калибр-НК».

Ранее появилась информация о том, что госиспытания «Цирконов» осуществляется на «Адмирале Горшкове». Отмечается, что эти гиперзвуковые ракеты способны лететь со скоростью примерно 9 Махов. Дальность их поражения превышает одну тысячу километров. Они будут приняты на вооружение в самом скором времени.

Вам может понравиться

HBL: Офицер ВС Украины назвал необычного помощника в войне на Донбассе

Финский информационный ресурс HBL опубликовал интервью, взятое у командира форпоста ВСУ, расположенного под Красногоровкой. Согласно заявлению командира, которого зовут Иван, линия фронта находится всего лишь в полукилометре от форпорста. В
  • Анна
  • 07.07.2021
  • читать 1 минуту

Журналист Гордон раскритиковал ужасное состояние украинских поездов

Дмитрий Гордон, журналист из Украины, в рамках недавнего телеэфира подверг жесткой критике украинские поезда, которые находятся в ужасном состоянии. Согласно его словам, Украина считает себя «цивилизованной страной Европы», но при

В Санкт-Петербурге будут автоматически штрафовать за нарушение правил парковки

Водителей в Санкт-Петербурге предупредили об автоматических штрафах за парковку в неположенном месте. Как сообщается, за парковкой в неположенных местах, к примеру, на газоне, будут следить специальные программно-аппаратные комплексы, которые появились
  • Анна
  • 08.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 июля – ясно, до 31 °C | город Мытищи: погода, 10 июля – переменная облачность, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 июля – небольшая облачность, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 июля – переменная облачность, до 21 °C | Королев: погода, 10 июля – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 10 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 10 июля – ясно, до 29 °C |