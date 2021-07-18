Советский вертолет ВВП-6 должен был стать одновременно и летающим «складом» для боеприпасов, и мощным видом вооружения, способным запускать ракеты класса «воздух-воздух» прямо в полете. Американское издание The National Interest, публикацию которого в переводе представляет портал Discover 24, рассказывает об особенностях уникальной винтокрылой машины. А также поясняет, почему она так ни разу и не поднялась в небо.

Зачем понадобились ракетные вертолеты

На то время у России уже были реактивные самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, такие, как Як-38. Однако им все равно требовалась взлетно-посадочная полоса либо как минимум импровизированные ее аналоги – ровные участки дорог или даже лесные поляны. Из-за этого вопрос защиты от нападения с воздуха тщательно замаскированных авиабаз оставался открытым.

Именно поэтому конструкторское бюро Яковлева предложило иной вариант решения этой проблемы. Вместо самолета должен был использоваться массивный грузовой вертолет, который смог бы перебрасывать по воздуху целую ракетную батарею, а также вести огонь ракетами «воздух-воздух». В итоге родился настоящий летающий монстр, названный ВВП-6.

Модернизированная десантная машина

Новое детище КБ Яковлева действительно напоминало десантную машину. Вертолет имел с каждой из сторон по три крыла, на каждом из которых размещался ротор с шестью лопастями. Приводить в действие все это великолепие должны были целых четыре двигателя.

В конструкции летательного аппарата также предусмотрели две своеобразные палубы – верхнюю и нижнюю. На первой из них должны были размещаться три ракеты SA-1, уложенные максимально плотно по отношению друг к другу. На второй устанавливалась РЛС, а также укладывались запасные боеприпасы.

Недостатки победили преимущества

При этом ракеты не просто транспортировались с одной базы на другую. Конструкторы предполагали возможность их запуска. Однако авторы книги «Нелетучие крылья: не построенные советские/российские авиационные проекты с 1925 года» Сергей Комиссаров и Ефим Гордон считают эту идею нереализуемой. Все дело в том, что при запуске боеприпасов они неизбежно вывели бы из строя роторы на крыльях, так как процесс пуска сопровождался снопами пламени.

Кроме того, эксперты отмечают огромные размеры вертолета, который стал бы прекрасной мишенью для вероятного противника. И заявляют, что найти место для посадки на замаскированной базы для такой махины было бы возможно далеко не всегда.

Вполне вероятно, что именно поэтому идея с ракетным вертолетом так и осталась нереализованной. Авторы публикации отмечают, что точные сроки его разработки неизвестны, однако если учитывать, что ракеты SA-1 поступили на вооружение Советской армии в 1954 году, а самолеты с вертикальным взлетом в начале 60-х, то ВВП-6 мог родиться на свет в 1968-1969 годах.