Колумнист и аналитик Дэвид Брукс считает, что США в настоящее время переживают сильнейший внутренний кризис за всю свою историю. Его статья была опубликована в издании The New York Times.

Брукс заявляет о том, что США расправились с фашизмом, а затем успешно начали распространять демократию по миру и особенно в Европе. Однако затем, как указывает автор статьи, были Ирак и Афганистан. И после этого США перестали верить в себя и в свою глобальную цель. Эту ситуацию Брукс сравнивает с питчером, доведённым до шокового состояния, в результате чего в свои силы он больше не верит.

Также Брукс отмечает, что США часто подвергаются критике за то, что они назвали себя защитниками демократии. Но при возникновении каких-либо проблем эти же критики ругают США за бездействие.

Недавним таким примером стал Афганистан, на который США потратили немало средств, и где они потеряли не одну тысячу людей. Сейчас же Америка в себя не верит, и это является причиной ухода из Афганистана.

Недавно издание Project Syndicate сообщило, что Джо Байден привел Афганистан к катастрофе, решив вывести из страны войска. Как было заявлено, США уже не в первый раз бросают тех, кого пообещали защищать.