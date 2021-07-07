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Политолог из Киева Вадим Карасев прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

Согласно заявлению эксперта, если Украину примут в НАТО, это приведёт к «революционным потрясениям». Свою точку зрения Карасев высказал в беседе с журналистами.

Кроме того, он считает, что это спровоцирует перемену баланса сил внутри Альянса. Это может привести к тому, что восточноевропейские страны, находящиеся в НАТО, будут доминировать над такими странами, как Франция и Германия. Произойти это может из-за превосходства по демографическим показателям.

Отмечается, что на данный момент сроки вступления Украины в НАТО неизвестны, несмотря на то, что военные силы страны часто участвуют в учениях вместе с силами Альянса.

Политолог Олег Неменский недавно раскрыл, кто больше всего заинтересован во вступлении Украины в НАТО. Он считает, что это надо только украинским политикам.

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