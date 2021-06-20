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Украина в НАТО не нужна ни России, ни Соединенным Штатам. В Североатлантическом альянсе ее видят только украинские политики, но их устремления так и останутся мечтами, считает политолог Олег Неменский.

Он отмечает, что сейчас обеим сторонам нужна стабилизация ситуации на Украине. По той простой причине, что Киев постепенно превращается в серьезное препятствие для сотрудничества крупнейших государств планеты.

Кроме того, это еще и неконтролируемое препятствие. Несмотря на то, что НАТО и Соединенные Штаты оказывают Киеву всевозможную помощь, он все же пытается действовать по собственной инициативе. Демонстрируя нежелание попадать под полное внешнее управление.

Вполне вероятно, что именно игнорирование требований Запада и попытки принимать самостоятельные решения вскоре станут основной причиной, по которой НАТО откажется от Украины.

Эксперт также отмечает, что никакого смысла во вступлении Киева в Альянс нет. Потому что Соединенные Штаты все равно не решатся размещать на Украине стратегическое вооружение. Россия также вряд ли будет разворачивать ракеты в Донбассе, так как эскалация с катастрофическими последствиями сейчас не нужна ни одной из сторон.

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