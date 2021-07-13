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Коммунистические партии Грузии и Пакистана, а также социалистические движения Казахстана и Латвии потребовали от Соединенных Штатов закрыть свои лаборатории, используемые для разработки биологического оружия. Они заявили, что в настоящий момент на территории бывшего СССР работает около трех десятков таких объектов.

В качестве примера приведена Центральная референц-лаборатория в Алма-Ате, строительство которой финансировалось Соединенными Штатами. Официально американская сторона сообщила, что намеревается разрабатывать средства противодействия опасным бактериям и вирусам, тем самым защищая жителей Казахстана от распространения смертельных инфекций.

Когда пандемия коронавируса разбушевалась вовсю, одна из казахских газет поинтересовалось, как продвигаются разработки для борьбы с инфекциями. Однако журналистам быстро закрыли рот – газете с самых верхов порекомендовали забыть о лаборатории, а МИД в официальном заявлении сообщил, что никаких разработок биологического оружия в стране не ведется.

Упомянутые выше коммунистические и социалистические партии инициировали сбор подписей за закрытие всех биолабораторий на территории СНГ. К ним присоединились и единомышленники из других стран Европы – Франции, Греции, Хорватии, Италии, Великобритании и прочих.

В этом документе приводится статистика американских ученых, которые выяснили, что на разработку биологического оружия на протяжении 20 лет было израсходовано больше 100 миллиардов долларов. А в настоящий момент в 400 лабораториях «микробов-убийц» создает около 13 тысяч специалистов.

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