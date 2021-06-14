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Журналисты американского телеканала NBC перед интервью с президентом РФ Владимиром Путиным две недели находились на карантине.

Как сообщается, запись интервью прошла 11 июня в Кремле. Отмечается, что интервью было приурочено к встрече Путина с главой США Джо Байденом, которая состоится уже 16 июня. Во время беседы с журналистом были подняты многие актуальные вопросы, в том числе касающиеся мировой повестки.

Во время интервью журналист Кир Симмонс поблагодарил Путина за уделённое время и отметил, что они две недели находились на карантине. Также он указал, что интервью является для них весьма важным. Где именно Симмонс и остальная съёмочная команда проводили карантин, не уточняется.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что глава США Джо Байден выберет “жесткий подход” во время беседы с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN.

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